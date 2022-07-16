Азербайджанский дзюдоист завоевал золото Гран-при

Пять азербайджанских дзюдоистов выступили в первый день Гран-при, начавшегося сегодня в Загребе (Хорватия).

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, Карамат Гусейнов (60 кг) в стартовом поединке проиграл Хакберди Джумаеву (Туркменистан).

В весе до 66 кг Яшар Наджафов начал с победы над Рамазаном Коджаковым (Бахрейн). А затем прошел Чарли Юнга (Великобритания), Елдоса Сметова (Казахстан) и Янислава Герчева (66 кг), выйдя в финал. В решающей схватке Яшар выиграл у Маттео Пираса (Италия), завоевав золото.

Орхан Сафаров проиграл Джаэ-Хонг Ану (Южная Корея).

В женском зачете Лейла Алиева (48 кг) проиграла Наранцецег Ганбатар (Монголия), а Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) потерпела поражение от Марии Табы (Бразилия).

