Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова родила первенца и раскрыла его имя. Российская теннисистка сообщила, что стала матерью еще 1 июля, а также опубликовала в личном блоге фото с возлюбленным и новорожденным сыном, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Теодор, появился на свет 1 июля 2022 года. Самый красивый, сложный и ценный подарок, о котором только могла мечтать наша маленькая семья", - написала 35-летняя спортсменка в соцсетях.

Мария Шарапова состоит в отношениях с британским миллионером Александром Гилксом, роман с которым она подтвердила в 2018 году. В 2020 году бизнесмен сделал предложение именитой теннисистке, но пара пока не сыграла свадьбу.

О беременности бывшей первой ракетки мира стало известно в конце апреля 2022 года. Мария Шарапова тогда рассекретила свое положение, показав в соцсетях фото с округлившимся животом. Российская спортсменка признавалась подписчикам, что давно мечтала испытать счастье материнства.