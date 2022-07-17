МОК вернул титул американскому атлету через 110 лет

Международный олимпийский комитет (МОК) отменил дисквалификацию американца индейского происхождения Джима Торпа, который в 1912 году стал олимпийским чемпионом по пятиборью и десятиборью, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В те времена на Олимпийских играх было запрещено выступать спортсменам-профессионалам. Комитет лишил Торпа золотых медалей из-за того, что он получал деньги за выступление по бейсболу, поэтому и не считался спортсменом-любителем. После этого чемпионом в десятиборье признали шведского спортсмена Карла Хуго Висландера. В пятиборье победителем стал норвежец Фердинанд Бье.

В 1953 году Торп ушел из жизни. Олимпийские рекорды американца не были зарегистрированы, но дубликаты золотых медалей были переданы его семье. Теперь Торп снова считается олимпийским чемпионом.