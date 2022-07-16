https://news.day.az/sport/1479383.html Азербайджанские дзюдоистки поведут борьбу на Кубке Европы в Венгрии
Азербайджанские дзюдоистки поведут борьбу на Кубке Европы в Венгрии
Сегодня в венгерском городе Пакш стартует молодежный Кубок Европы.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в двухдневном турнире примут участие азербайджанские дзюдоистки, выступающие под руководством тренера Вугара Гусейнова. Нашу страну представят Рита Алиева (52 кг), Лятифа Аббасова (57 кг), Нармин Амирли (78 кг).
В турнире примут участие 387 спортсменов из 34 стран мира.
Отметим, что после соревнований наши спортсмены примут участие в учебно-тренировочных сборах, организованных в Пакше.
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