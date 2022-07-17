Самый "недоговорной" матч по футболу прошел в Нигерии

В Нигерии прошел самый "недоговорной" матч в истории, как его окрестили в соцсетях.

За кубок штата Огун сражались команды "Ремо Старз" и "Иджебу Юнайтед", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Кадры с турнира опубликовал местный спортивный журналист.

На них видно, что вратарь команды "Ремо Старз" даже и не думал приложить хоть какую-то попытку не допустить забить гол команде соперников.

Он просто стоял неподвижно, когда в ворота полетел мяч.

В итоге встреча завершилась счетом 3:0.