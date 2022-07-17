https://news.day.az/sport/1479406.html Самый "недоговорной" матч по футболу прошел в Нигерии - ВИДЕО
Самый "недоговорной" матч по футболу прошел в Нигерии - ВИДЕО
В Нигерии прошел самый "недоговорной" матч в истории, как его окрестили в соцсетях.
За кубок штата Огун сражались команды "Ремо Старз" и "Иджебу Юнайтед", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Кадры с турнира опубликовал местный спортивный журналист.
На них видно, что вратарь команды "Ремо Старз" даже и не думал приложить хоть какую-то попытку не допустить забить гол команде соперников.
Он просто стоял неподвижно, когда в ворота полетел мяч.
В итоге встреча завершилась счетом 3:0.
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