Очередной чемпионат Европы по художественной гимнастике пройдет в Баку

В Баку 17-21 мая 2023 года пройдет очередной чемпионат Европы по художественной гимнастике.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, данное решение было принято по итогам голосования на заседании Исполнительного комитета, состоявшемся 16 июля в штаб-квартире Европейской гимнастики в Лозанне.

Отметим, что это будет пятый чемпионат Европы по художественной гимнастике, который пройдет в нашей стране.

Напомним, что Баку принимал континентальные первенства данного вида спорта в 2007, 2009, 2014 и 2019 годах.