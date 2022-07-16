В «Баварии» подтвердили, что Левандовски перейдет в «Барселону»

Генеральный директор мюнхенской "Баварии" Оливер Кан подтвердил принципиальное соглашение с "Барселоной" о переходе в испанский клуб форварда немцев Роберта Левандовски, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы достигли соглашения с "Барселоной". Пока только в устной форме, документы еще не подписаны.

Моя работа заключается исключительно в том, чтобы всегда добиваться лучшего для "Баварии". Мы сочли, что лучше разрешить Роберту уйти.

"Барселона" предложила сумму, которая делает продажу Левандовски абсолютно разумной для нас. Кроме того, в последнее время мы очень успешны на трансферном рынке и подписали игрока мирового уровня Садио Мане", - приводит слова Кана Twitter iMiaSanMia.

30 мая Левандовски объявил о решении покинуть "Баварию" в летнее трансферное окно. Он уже трижды опоздал на тренировку своего клуба перед стартом сезона.

В прошедшем сезоне немецкой бундеслиги Левандовски забил 35 мячей и стал лучшим бомбардиром турнира. Контрактное соглашение польского форварда с "Баварией" рассчитано до лета 2023 года.