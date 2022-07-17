Азербайджанский дзюдоист выиграл серебро Гран-при

Шесть азербайджанских дзюдоистов выступили во второй день Гран-При в Загребе (Хорватия).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в весе до 73 кг Хидаят Гейдаров (73 кг) в стартовой схватке потерпел поражение от Абдул Малика Умаева (Бельгия).

Рустам Оруджев начал с победы над Филипом Йовановичем (Сербия), после чего уступил Мартину Хожаку (Словакия).

В категории до 81 кг Саид Моллаи (81 кг) прошел Люка Пьетри (Франция), Тима Грамкова (Германия) и Себастьяна Марцинкевича (Польша), выйдя в полуфинал, где победил Гильерме Шмидта (Бразилия). В финале Саид уступил Умару Джалло (Франция), примерив серебро.

Зелим Цкаев начал с победы над Такеши Сасаки (Япония), а победа над Франком Де Витом (Нидерланды) вывела его в четвертьфинал. Здесь он уступил Жоао Фернандо (Португалия), отправившись в утешительный блок. На этой стадии Зелим потерпел поражение от Тато Григолашвили (Грузия).

В женском зачете Айтадж Гардашханлы (63 кг) уступила Джоан Ван Лесхаут (Нидерланды), а Судаба Агаева (70 кг) проиграла Мириам Буткерейт (Германия).

Отметим, что после первого дня турнира в активе команды было одно золото, которое на счету Яшара Наджафова (66 кг).

