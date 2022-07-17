Под призеркой Олимпиады-2020 сломался шест во время прыжка на чемпионате мира

Легкоатлетка из Великобритании Холли Брэдшоу снялась с чемпионата мира в американском Юджине из-за полученной на разминке травмы. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

30-летняя спортсменка неудачно упала, когда во время разминочного прыжка под ней сломался шест. Брэдшоу из предосторожности решила не выходить на квалификацию. Видео падения легкоатлетки доступно в Telegram-канале РБК.

Британка на Олимпийских играх - 2020 в Токио выиграла бронзу. Также на ее счету бронзовые медали чемпионата мира в помещении (2012) и чемпионата Европы (2018).