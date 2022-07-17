Ибрагимович договорился о новом контракте с «Миланом»

Шведский форвард Златан Ибрагимович договорился о продлении контракта с итальянским футбольным клубом "Милан". Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, контракт будет подписан в ближайшее время. Срок нового соглашения составит один год. Ибрагимович получит € 1,5 млн без учета бонусов.

В сезоне-2021/22 нападающий забил восемь мячей и сделал три результативные передачи в 23 матчах Серии А. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Ибрагимовича составляет € 3 млн. В этом сезоне "Милан" впервые за 11 лет смог завоевать титул чемпиона Италии. "Интер" стал вторым, отстав от победителей турнира всего на два очка.