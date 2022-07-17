Тренера «Барселоны» Хави не пускают в США

Главный тренер "Барселона" Хави Эрнандес не смог вылететь с командой в предсезонное турне по США из-за отказа принимающей стороны в выдаче разрешения на въезд. Об этом сообщает Mundo Deportivo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника, специалист получил отказ на въезд в североамериканскую страну из-за того, что посещал Иран в бытность футболистом клуба "Аль-Садд" из Катара. В ближайшие дни Хави рассчитывает вылететь в США после решения административных проблем и планирует присоединиться к сине-гранатовым в Майами.

Каталонский клуб в рамках турне по США сыграет с американским командами "Интер Майами" (19 июля) и "Нью-Йорк Ред Буллз" (30 июля).