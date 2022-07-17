https://news.day.az/sport/1479701.html Азербайджанский дзюдоист завоевал бронзовую медаль турнира в Загребе
Азербайджанский дзюдоист завоевал бронзовую медаль турнира в Загребе
Азербайджанский дзюдоист завоевал бронзовую медаль Гран-при Загреба, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Представитель Азербайджана Ушанги Кокаури (+100 кг) в решающей стадии победил своего грузинского соперника Гелу Заалишвили и занял третье место.
Отметим, что ранее азербайджанский дзюдоист Яшар Наджафов (66 кг) завоевал золотую медаль, а Саид Молайи (81 кг) - серебряную.
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