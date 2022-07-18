Макгрегор возвращается в UFC?

Тренер ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора Джон Кавана оценил готовность спортсмена к возвращению к выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Как передает Day.Az, слова специалиста приводит MMA Fighting с ссылкой на "Би-Би-Си".

Кавана подтвердил, что Макгрегор вернулся к полноценным тренировкам в MMA. "Он нисколько не потерял в мастерстве и здорово выглядит", - отметил специалист.

Кавана признался. что ему довелось побороться с Макгрегором. "Поверьте, этот парень сейчас очень силен", - добавил он. Тренер полагает, что Макгрегор готов к возвращению в UFC.