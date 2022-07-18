https://news.day.az/sport/1479859.html Зачем Артем Дзюба прилетел в Баку?
Зачем Артем Дзюба прилетел в Баку?
В Азербайджан прибыл известный российский футболист Артем Дзюба.
Как передает Day.Az со ссылкой на Offsideplus.az, 33-летний нападающий находится в Баку. Вполне вероятно, что он приехал на переговоры с одним из клубов, играющих в Азербайджанской Премьер-Лиге.
Опытный нападающий, в последний раз выступавший за "Зенит", в настоящее время является свободным агентом.
Сообщается, что некоторое время назад в турецких СМИ появились сообщения о переходе Дзюбы в "Фенербахче".
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