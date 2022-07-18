Продано более 80 процентов билетов на матч "Карабах"а

Продолжается продажа билетов на домашний матч "Карабах"а со швейцарским "Цюрих"ом во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе клуба, на матч, который состоится 19 июля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, было продано 25 тысяч билетов (более 80 процентов).

Отметим, что указанная игра начнется в 20:00. Ответный матч между командами состоится в Швейцарии через неделю.

Напомним, что вместимость Республиканского стадиона составляет 31 000 человек.