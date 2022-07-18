Dior сделал для боксера Райана Гарсии шорты с 3 тысячами кристаллами Swarovski

Боксер Райан Гарсия вышел на бой с Хавьером Фортуной в шортах Dior, которые были украшены 3 тысячами кристаллов Swarovski. Об этом пишет Hypebeast, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Американский спортсмен появился на арене в халате и шортах французского дома моды, которые для него разрабатывал лично креативный директор бренда Ким Джонс. Вдохновением для создания боксерской экипировки послужила украшенная драгоценностями одежда 60-х годов и прозвище Райана Гарсии "Король Райан".

Шорты Гарсии были сделаны частично из шелка, украшены мелким логотипами Dior и включали в себя пояс из синей кожи премиум-класса. Медная бляшка в виде короны была сделана ручной работой. На ринге Райан Гарсия одолел соперника в шестом раунде.

Во время пресс-конференции Гарсия также был замечен в новом свитере без рукавов Dior Cactus Jack стоимостью $2,2 тыс.