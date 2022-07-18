Сын Зидана перешел в клуб третьего испанского дивизиона

Французский полузащитник Энцо Зидан, являющийся сыном чемпиона мира Зинедина Зидана, подписал контракт с "Фуэнлабрадой", сообщается на сайте испанского футбольного клуба, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Срок действия соглашения составит один сезон. Футболист перешел в "Фуэнлабраду" на правах свободного агента.

С 2014 по 2017 год 27-летний Энцо Зидан выступал в системе мадридского "Реала", где работал и Зидан-старший. Также он играл за испанские "Алавес", "Райо Махадоанда", "Альмерию", швейцарскую "Лозанну", португальский "Авеш".

Что касается "Фуэнлабрады", по итогам предыдущего сезона команда выбыла в третий по значимости дивизион испанского футбола.