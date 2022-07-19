Четыре победы азербайджанской борьбы на историческом ЕВРО

В Загребе (Хорватия) проходит первенство Европы по борьбе среди юниоров (U-15).



Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, сегодня азербайджанские борцы вольного стиля завоевали 8 наград.

Магеррам Рзаев (38 кг), Джафар Джафаров (41 кг), Реван Рагимли (48 кг) и Саид Пашаев (85 кг) стали чемпионами, Гасан Гасанов (41 кг) проиграл в финале, Гусейн Гусейнов (52 кг), Магомед Абасзаде (62 кг) и Фархад Сулейманлы (85 кг) завоевали бронзу.

Камал Ахмедов (38 кг) проиграл схватку за бронзу.

Также первые свои схватки провели борцы греко-римского стиля. Азербайджан представляли Али Суджаев (38 кг), Али Назаров, Туран Дашдамиров (оба - 41 кг), Амрах Амрахов (44 кг), Сеяд Нагизаде, Ниджат Дадашов (оба - 48 кг), Айхан Джавадов (52 кг), Юсиф Ахмедли (57 кг), Джавад Мамедов, Эмиль Абдуллаев (оба - 62 кг), Эльнур Гусейнов (68 кг), Орхан Гаджиев (75 кг) и Микаил Исмайлов (85 кг).

Суджаев, Дашдамиров, Нагизаде, Джавадов, Ахмедли, Абдуллаев и Гаджиев вышли в финал, а Назаров, Амрахов и Гусейнов поборются за бронзу.

Отметим, что это дебют наших борцов на ЕВРО.