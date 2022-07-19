https://news.day.az/sport/1480094.html Марсело может продолжить карьеру в чемпионате Франции
Марсело может продолжить карьеру в чемпионате Франции
Бывший защитник мадридского "Реала" Марсело может продолжить карьеру в чемпионате Франции, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.
Как утверждает Foot Mercato, заключить контракт с бразильцем предложили "Лиону". Однако клуб не стал делать предложение из-за того, что его не устраивают финансовые запросы футболиста. "Лион" предпочел бы купить у "Вильярреала" Первиса Эступиньяна.
В трансфере Марсело заинтересован главный тренер ФК "Марсель" Игор Тудор. Клуб занимается проработкой возможной сделки.
34-летний защитник покинул "Реал" в связи с окончанием срока действия контракта.
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