Бывший защитник мадридского "Реала" Марсело может продолжить карьеру в чемпионате Франции, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

Как утверждает Foot Mercato, заключить контракт с бразильцем предложили "Лиону". Однако клуб не стал делать предложение из-за того, что его не устраивают финансовые запросы футболиста. "Лион" предпочел бы купить у "Вильярреала" Первиса Эступиньяна.

В трансфере Марсело заинтересован главный тренер ФК "Марсель" Игор Тудор. Клуб занимается проработкой возможной сделки.

34-летний защитник покинул "Реал" в связи с окончанием срока действия контракта.