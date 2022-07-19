Стали известны даты Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе

Стала известна дата проведения Летних олимпийских и паралимпийских игр, которые состоятся в 2028 году в американском городе Лос-Анджелес, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Олимпиада состоится 14-30 июля, Паралимпиада - 15-27 августа.

В играх ожидается участие до 15 тыс. спортсменов.

Лос-Анджелес в третий раз примет Летние олимпийские игры. Ранее Олимпиада проходила в этом городе в 1932 и 1984 годах.