https://news.day.az/sport/1480113.html Стали известны даты Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе
Стали известны даты Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе
Стала известна дата проведения Летних олимпийских и паралимпийских игр, которые состоятся в 2028 году в американском городе Лос-Анджелес, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
Олимпиада состоится 14-30 июля, Паралимпиада - 15-27 августа.
В играх ожидается участие до 15 тыс. спортсменов.
Лос-Анджелес в третий раз примет Летние олимпийские игры. Ранее Олимпиада проходила в этом городе в 1932 и 1984 годах.
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