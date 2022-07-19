https://news.day.az/sport/1480193.html Стала известна причина приезда Дзюбы в Баку
Стала известна причина приезда Дзюбы в Баку
В Баку прилетел бывший нападающий российского клуба "Зенит" Артем Дзюба.
Как передает Day.Az со ссылкой на Fanat.Az, 33-летний футболист прибыл в Баку по приглашению азербайджанского бизнесмена Эмина Агаларова.
Сообщается, что Артем Дзюба находится в числе почетных гостей, приглашенных на концерт, который состоится сегодня в морском комплексе отдыха "Sea Breeze".
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