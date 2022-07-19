Стала известна причина приезда Дзюбы в Баку

В Баку прилетел бывший нападающий российского клуба "Зенит" Артем Дзюба.

Как передает Day.Az со ссылкой на​ Fanat.Az, 33-летний футболист прибыл в Баку по приглашению азербайджанского бизнесмена Эмина Агаларова.

Сообщается, что Артем Дзюба находится в числе почетных гостей, приглашенных на концерт, который состоится сегодня в морском комплексе отдыха "Sea Breeze".