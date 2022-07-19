«Барселона» отложила презентацию нападающего Левандовского

Презентация Роберта Левандовского в качестве игрока "Барселоны" была перенесена. Она должна была состояться сегодня, но отложена на неопределенный срок. Об этом сообщает Marca, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Поляк, к тому же, не тренировался в общей группе, а работал в тренажерном зале. Левандовски не участвовал в открытой тренировке "Барселоны" перед игрой с "Интер Майами", которая пройдет в рамках тура по США. Стоит отметить, что ранее Роберт уже прошел медосмотр в испанской команде.

30 мая Левандовски объявил о решении покинуть "Баварию" в летнее трансферное окно. Он уже трижды опоздал на тренировку своего клуба перед стартом сезона. 16 июля стало известно о подписании поляком контракта с "Барселоной".

В прошедшем сезоне немецкой бундеслиги Левандовски забил 35 мячей и стал лучшим бомбардиром турнира. В Лиге чемпионов мюнхенская "Бавария" вылетела в четвертьфинале от испанского "Вильярреала" (1:2 по сумме двух матчей).

Контрактное соглашение польского форварда с "Баварией" было рассчитано до лета 2023 года.