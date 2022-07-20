Стремительный взлет азербайджанских дзюдоистов

Очередной рейтинг Международной федерации дзюдо станет ориентиром для спортсменов на продолжительный период времени. Гран-при Загреба, где команда Азербайджана завоевала полный комплект наград, стал последним турниром Мировой серии на ближайшие месяцы. Следующим по календарю, если не считать различных континентальных кубков, будет октябрьский чемпионат мира в Ташкенте. Поэтому текущая табель о рангах длительный период не будет терять своей актуальности.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, герой Гран-при Яшар Наджафов благодаря своей победе взлетел на десять строчек и занимает 17-е место. Но по факту находится гораздо выше, так как итальянец Мануэль Ломбардо, идущий 15-м, в текущем олимпийском цикле сменил вес и борется в категории до 73 кг, выиграв на днях Гран-при. Орхан Сафаров расположился на восьмой строчке и по-прежнему сохранил статус сеянного на ближайшие турниры. А лидирует молдаванин Денис Вьеру.

Продолжает продвигаться в классификации Саид Моллаи (81 кг), который после загребского серебра поднялся на еще одну ступеньку и теперь занимает пятое место. Четвертым идем бразилец Гильерме Шмидт, с которым он дважды встречался за две недели. В Топ-4 практически не произошло никаких изменений, а первое место по-прежнему занимает грузин Тато Григалашвили.

В весе до 73 кг вообще никаких изменений: царит полный штиль. Хидаят Гейдаров идет третьим, Рустам Оруджев - шестым, а лидерство удерживает Лаша Шавдатуашвили. Интересно отметить, что в Топ-16 вообще не произошло никаких перестановок, а за его пределами нарушителем спокойствия оказался кубинец Магдиэль Эстрада. На "Большом шлеме" в Будапеште он поочередно уступил и Хидаяту, и Рустаму, но в Загребе оказался более удачлив, выиграв серебро и поднявшись на 17-ю строчку.

При своих остался Мамедали Мехтиев (90 кг), идущий вторым. На двух последних стартах он выступил неудачно и теперь остается лишь работать над ошибками и постараться побыстрее преодолеть эту черную полосу. Тем более что набранные очки и позиция в рейтинге позволяют сделать это с минимальными потерями.

В категории свыше 100 кг Ушанги Кокаури, несмотря на бронзу Гран-при, выбыл из первой десятки. Его обошел двукратный олимпийский чемпион Лукаш Крпалек. Супертяжеловес идет 11-м, потеряв шансы быть сеянным на ближайших соревнованиях.

В весе до 100 кг без изменений у наших спортсменов: Зелим Коцоев идет 11-м, а Эльмар Гасымов - 22-м. А у легковесов Карамат Гусейнов также 11-й.

