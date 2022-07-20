https://news.day.az/sport/1480373.html "Барселона" подпишет четырехлетний контракт с Левандовским
"Барселона" подпишет четырехлетний контракт с Левандовским
Испанский футбольный клуб "Барселона" подпишет четырехлетний контракт с польским нападающим Робертом Левандовским. Об этом во вторник сообщает пресс-служба "Барселоны", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Сообщается, что сумма трансфера поляка из германской "Баварии" составила €45 млн + €5 млн бонусами.
Сумма отступных за форварда составит €500 млн. О переходе форварда было объявлено 16 июля.
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