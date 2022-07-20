"Барселона" разгромила американский "Интер Майами

В Форт-Лодердейле (США) на стадионе DRV PNK Stadium состоялся товарищеский матч, в котором "Интер Майами" принимал каталонскую "Барселону". Встреча завершилась разгромной победой в исполнении гостей со счетом 6:0, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

В составе "сине-гранатовых" отличились Пьер-Эмерик Обамеянг, Рафинья, проводивший первую игру после перехода из "Лидс Юнайтед", Ансу Фати, Гави, Мемфис Депай и Усман Дембеле. Отметим, что Рафинья отметился также и ассистентским дублем.