Президент «Барселоны» обратился к Левандовскому

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта обратился к новоиспеченному нападающему каталонского клуба Роберту Левандовскому. Его слова передает AS, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Добро пожаловать, Роберт. Левандовски приложил необычайные усилия, чтобы быть здесь. Мы очень гордимся тем, что ты захотел играть с нами. Мы нуждаемся в тебе, и у нас много ожиданий. Уверен, ты отлично справишься. Мы стараемся сделать очень конкурентоспособную команду, и работаем над этим. Мы знаем, что это подписание имело глобальные последствия", - сказал Лапорта.