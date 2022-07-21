Новый тренер «ПСЖ» ограничил пользование телефонами среди игроков команды

Руководство футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" запретило своим игрокам пользоваться телефонами во время приема пищи. Об этом сообщает L'Equipe, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника, наставник парижан клуба Кристоф Галтье ввел новые правила в команде. Также теперь футболистам нельзя опаздывать на тренировки без уважительных причин. В противном случае игрок не будет допущен до тренировки.

В минувшем сезоне "ПСЖ" стал победителем французской Лиги 1, набрав 86 очков в 38 турах. Столичный клуб вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв по сумме двух встреч мадридскому "Реалу", который стал победителем розыгрыша главного европейского клубного турнира.