https://news.day.az/sport/1480761.html Сборная Англии стала первым полуфиналистом женского чемпионата Европы по футболу - ВИДЕО
Сборная Англии стала первым полуфиналистом женского чемпионата Европы по футболу - ВИДЕО
Сборная Англии стала первым полуфиналистом женского чемпионата Европы по футболу. В четвертьфинале она в дополнительное время вырвала победу у команды Испании - 2:1. Счет в матче открыли испанки - на 54-й минуте отличилась Эстер Гонсалес. Англичанки отыгрались на 84-й благодаря точному удару Эллы Тун, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Решающий гол в дополнительное время забила Джорджия Стэнуэй. В полуфинале англичанки сыграют с победителем матча между сборными Швеции и Бельгии, который состоится в пятницу. А сегодня вторую путевку в полуфинал разыграют команды Германии и Австрии.
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