Сборная Англии стала первым полуфиналистом женского чемпионата Европы по футболу. В четвертьфинале она в дополнительное время вырвала победу у команды Испании - 2:1. Счет в матче открыли испанки - на 54-й минуте отличилась Эстер Гонсалес. Англичанки отыгрались на 84-й благодаря точному удару Эллы Тун, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Решающий гол в дополнительное время забила Джорджия Стэнуэй. В полуфинале англичанки сыграют с победителем матча между сборными Швеции и Бельгии, который состоится в пятницу. А сегодня вторую путевку в полуфинал разыграют команды Германии и Австрии.