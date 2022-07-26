Бутсы Диего Марадоны отправят в космос

Бутсы бывшего игрока сборной Аргентины Диего Марадоны отправят в космос.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, экипировку футболиста запустят в космос на борту спутника "Космический змей" вместе с аудио- и видеопосланиями болельщиков со всего мира.

Отмечается, что идея принадлежит частной компании, название которой неизвестно. Дата и место запуска спутника на данный момент не определены.

Диего Марадона известен выступлениями за "Барселону", "Наполи" и "Ньюэллс Олд Бойз". В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. Аргентинец считается одним из величайших игроков в истории футбола. Он умер в ноябре 2020 года в возрасте 60 лет от острой сердечной недостаточности.