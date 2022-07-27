Азербайджанские борцы завоевали по 2 "серебра" и "бронзы" на чемпионате мира в Италии

В столице Италии Риме продолжается чемпионат мира по греко-римской борьбе среди участников до 17 лет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, представитель сборной Азербайджана Саид Халилов (48 кг) обыграл представителя США Кристиана Кастильо (4:2) и египтянина Амра Эльшаера (4:1) и вышел в полуфинал. Халилов в полуфинале не смог обойти индийца Ронита Шармая - 0:7. В схватке за "бронзу" азербайджанский борец победил японца Ю Такемото со счетом 9:1 и занял третье место.

Азербайджанский борец Фараим Мустафаев (55 кг) в четвертьфинале победил египтянина Хусейна Хасанейна (8:0), в следующем раунде - грузина Сабу Сурманидзе (туше), в полуфинале - турка Халила Чинара (11:0) и вышел в финал чемпионата мира. Мустафаев в решающем матче уступил индийцу Сураджу Сураджу (0:11) и завоевал серебряную медаль чемпионата мира.

Исмаил Рзаев (80 кг) вышел в полуфинал, обойдя поляка Войцеха Ивановского (5:0), венгра Оливера Ковача (4:1) и серба Бранко Дукича (7:2). Рзаев одержал досрочную победу над иранцем Азершабом (9:0) и вышел в финал. Азербайджанский борец уступил в решающей схватке представителю Турции Альперену Берберу со счетом 2:3 и завоевал серебряную медаль.

Мазаим Марданов (110 кг), победив представителя Узбекистана Рустама Садикова (10:1) и австрийца Леонарда Юнгера (5:2), вышел в полуфинал. На этом этапе Марданов уступил Джемалю Бакиру - 0:9. В схватке за бронзовую медаль Марданов обошел Давида Мгеладзе из Грузии и завершил участие в чемпионате мира на третьем месте.

Таким образом, азербайджанские борцы греко-римского стиля завоевали две серебряные и две бронзовые медали на чемпионате мира.