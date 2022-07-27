Болельщики освистали Жерара Пике во время игры "Барселоны"

От Жерара Пике отвернулись, кажется, даже его преданные фанаты. Болельщики освистали центрального защитника прямо на поле во время игры "Барселоны", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Так они решили поддержать его бывшую возлюбленную Шакиру после громкого скандала с изменами спортсмена. Всякий раз, когда мяч попадал к Пике, фанаты скандировали имя певицы.

На поле, несмотря ни на что, Пике сохранял невозмутимый вид и изо всех сил старался не обращать внимания на крики.

Напомним, с момента расставания пары прошло уже почти два месяца. Сама Шакира сейчас наслаждается отдыхом в Мексике вместе с сыновьями.