Болельщики освистали Жерара Пике во время игры "Барселоны"
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От Жерара Пике отвернулись, кажется, даже его преданные фанаты. Болельщики освистали центрального защитника прямо на поле во время игры "Барселоны", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Так они решили поддержать его бывшую возлюбленную Шакиру после громкого скандала с изменами спортсмена. Всякий раз, когда мяч попадал к Пике, фанаты скандировали имя певицы.

На поле, несмотря ни на что, Пике сохранял невозмутимый вид и изо всех сил старался не обращать внимания на крики.

Напомним, с момента расставания пары прошло уже почти два месяца. Сама Шакира сейчас наслаждается отдыхом в Мексике вместе с сыновьями.