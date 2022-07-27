Азербайджан обыграл Армению и стал лидером группы на юношеском ЕВРО

В Сан-Марино проходит юношеское первенство Европы (U-18) дивизиона С по баскетболу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в третьем матче группы B сборная Азербайджана обыграла команду Армении со счетом 76:65 и стала лидером.

Состав сборной Азербайджана: Тариэль Юсифзаде, Алихан Микаилзаде, Рашид Аббасов, Гусейн Гасымов, Азер Азимов, Родерик Андерсон, Али Гасанов, Варид Агазаде, Саид Исмайлов, Ниджат Насиров, Исмаил Абдулла, Гусейн Аскерли. Героем матча стал Азимов, набравший 21 очко.

Ранее наша команда обыграла Люксембург (75:71) и Гибралтар (115:60).

Положение в группе: Азербайджан - 6 очков (3 матча), Люксембург - 5 (3), Молдова - 5 (3), Армения - 4 (3), Гибралтар - 4 (4).

Завтра Азербайджан сыграет с Молдовой. Игра начнется в 14:30.

В другой группе играют команды Монако, Мальты, Сан-Марино, Албании и Андорры.

В полуфинал выйдут по две лучшие команды своих групп. Эти матчи пройдут 30 июля. Финал и матч за 3-е место назначены на 31 июля.