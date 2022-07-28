Бывший голкипер сборной Германии Леманн проник к соседу с бензопилой

Бывший голкипер лондонского "Арсенала" и сборной Германии Йенс Леманн уличен в повреждении чужого имущества. Об это сообщает Focus, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника, Леманн владеет недвижимостью у озера Штарнбергер-Зе и конфликтует с одним из проживающих рядом людей из-за гаража, построенного на территории соседа. По мнению Леманна, конструкция частично находится на его участке.

Недавно Леманн проник на чужую территорию с бензопилой и уничтожил стойки, поддерживающие крышу нового сооружения.

Происшествие было зафиксировано камерой наблюдения. Бывший вратарь заранее оборвал провода, но устройство продолжило работать от аккумулятора.

Ущерб оценивается в несколько сотен евро. Соседи обратились в полицию, и сейчас выясняется, не имеет ли Леманн отношения к более ранним фактам повреждения гаража.

52-летний немец на протяжении карьеры выступал за гельзенкирхенский "Шальке", дортмундскую "Боруссию", "Штутгарт", "Милан" и лондонский "Арсенал". На счету вратаря 61 матч за национальную команду Германии.

В 2006 году Леманн стал бронзовым призером чемпионата мира - 2006.