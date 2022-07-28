https://news.day.az/sport/1482729.html Чудовищная боль: симуляция Неймара на предсезонном товарищеском матче - ВИДЕО
Чудовищная боль: симуляция Неймара на предсезонном товарищеском матче - ВИДЕО
"ПСЖ" одержал комфортную победу над японской "Гамбой" со счетом 6:2, а бразильский нападающий забил дубль. Первый гол Неймара с пенальти и то, как он заработал это пенальти, были крайне спорными, передает Day.Az со ссылкой на Fishki.
Это была откровенная симуляция Неймара в товарищеской игре. Они и так уже побеждали.
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