Чудовищная боль: симуляция Неймара на предсезонном товарищеском матче

"ПСЖ" одержал комфортную победу над японской "Гамбой" со счетом 6:2, а бразильский нападающий забил дубль. Первый гол Неймара с пенальти и то, как он заработал это пенальти, были крайне спорными, передает Day.Az со ссылкой на Fishki.

Это была откровенная симуляция Неймара в товарищеской игре. Они и так уже побеждали.