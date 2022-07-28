Четырехкратный чемпион мира, пилот "Астон Мартин" Себастьян Феттель объявил об уходе из "Формулы-1" по окончании текущего сезона. Об этом спортсмен сообщил в своих социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

35-летний немец начинал карьеру в "Формуле-1" в качестве тестового пилота команды "БМВ-Заубер" и дебютировал в серии в 2007 году. В том же году гонщик перебрался в "Торо Россо", за которую выступал до конца 2008 года.

С 2009 по 2014 год Феттель был пилотом "Ред Булл" и четыре раза завоевал чемпионский титул. В 2013 году он стал самым молодым четырехкратным чемпионом "Формулы-1". С 2015 по 2020 год Феттель выступал за "Феррари", а с начала сезона-2021 стал пилотом "Астон Мартин".

Феттель трижды становился вице-чемпионом "Формулы-1" и ещё один раз был бронзовым призером.