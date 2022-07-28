Азербайджанская спортсменка стала чемпионкой мира

В итальянской столице Риме продолжается чемпионат мира по борьбе U-17. В соревновании принимают участие представительницы Азербайджана.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, Рузанна Мамедова, выступавшая в весовой категории 49 кг, сначала победила на "туше" румынку Ану Марию Ротару. В 1/8 финала азербайджанская чемпионка Европы оказалась сильнее болгарки Виктории Бойновой - 7:1.

На следующем этапе Р.Мамедова обыграла турецкую спортсменку Шевваль Чайыр (3:2). В полуфинале она не оставила ни единого шанса Аймгюль Абиловой из Казахстана - 10:0. Таким образом, Р.Мамедова во второй раз подряд вышла в финал.

В решающей встрече Р.Мамедова встретилась с японкой Михоко Такеучи. Обыгравшая всех своих соперников до финала М.Такеучи завершила первую часть решающей встречи с преимуществом 3:0. Однако Р.Мамедова, проявив настойчивость во второй части, одержала победу со счетом 5:3 и стала чемпионкой мира.

Член женской сборной страны Эльвина Керимзаде (43 кг) уступила на первом этапе представительнице США Эрике Пасториза. Однако Э.Керимзаде получила право на участие в утешительной встрече, так как соперница вышла в финал. Азербайджанская спортсменка победила Доминику Конкель из Польши со счетом 4:1. Обыграв казахстанскую спортсменку Арину Абдуллину на "туше", Э.Керимзаде завоевала бронзовую медаль.