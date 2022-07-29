Азербайджан увеличил количество очков в рейтинге УЕФА

Азербайджан увеличил число очков в сезоне 2022/2023 в рейтинге УЕФА.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это стало возможным благодаря победе ФК "Габала" и "Нефтчи" в домашних матчах над венгерским "Фехерваром" (2:1) и "Арисом" с Кипра (3:0) соответственно в ответных матчах второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА и нулевой ничьей азербайджанской команды "Зиря" с клубом "Маккаби" (Тель-Авив) в Израиле. Эти три клуба принесли в актив Азербайджана еще 0,625 балла.

Несмотря на то, что Азербайджан увеличил количество очков в этом сезоне до 1,25, а за последние пять сезонов - до 13,875, он по-прежнему занимает в рейтинге 29-ю позицию.