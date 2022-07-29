"Нефтчи" объявил время бакинского матча с "Рапидом"

Определилось время начала и место проведения первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций по футболу между азербайджанским "Нефтчи" и австрийским "Рапидом".

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com , эта встреча состоится 4 августа на стадионе "Бакселл Арена" в Баку и начнется в 21:00. (ФК "Нефтчи")

Ответная игра пройдет в Вене 11 августа.