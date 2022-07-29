https://news.day.az/sport/1482951.html "Нефтчи" объявил время бакинского матча с "Рапидом"
"Нефтчи" объявил время бакинского матча с "Рапидом"
Определилось время начала и место проведения первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций по футболу между азербайджанским "Нефтчи" и австрийским "Рапидом".
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, эта встреча состоится 4 августа на стадионе "Бакселл Арена" в Баку и начнется в 21:00. (ФК "Нефтчи")
Ответная игра пройдет в Вене 11 августа.
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