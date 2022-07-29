Японская триатлонистка погибла во время тренировки во Франции

Японская триатлонистка Цудои Миядзаки погибла на тренировочном сборе во Франции. Об этом сообщает Международный союз триатлонистов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Трагедия произошла 27 июля. Японка попала под колеса автомобиля во время велосипедной тренировки недалеко от Орлеана.

По данным местной прокуратуры, 25-летняя триатлонистка тренировалась вместе с двумя другими спортсменами сборной Японии. Девушка упала, после чего начала переходить на другую сторону проезжей части и была сбита проезжавшим мимо авто. Несмотря на оперативное вмешательство, Миядзаки скончалась.

Миядзаки являлась чемпионкой Японии 2019 года в возрастной категории до 23 лет.