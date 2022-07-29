Кто новый президент Профессиональной футбольной лиги?

На официальном сайте ПФЛ опубликована биография нового президента организации.

Day.Az представляет вниманию читателей биографию нового президента Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Азербайджана Эльхана Самедова.

Эльхан Закир оглу Самедов родился 14 января 1974 года в городе Баку.

В 1980-1990 годах учился в столичной средней школе №134, 1990-1995-х - в Азербайджанском государственном университете языков, в 1999-м окончил аспирантуру вуза.

В 2001 году получил образование в International Labor Organization & Training Center в Турине (Италия), а в 2007-м - в Институте международного права Джорджтаунского университета в Вашингтоне.

В 2006 году получил степень кандидата филологических наук.

В 1993-1999 годах работал в компаниях Pennzoil Caspian Corporation и Caspian International Petroleum Company (нефтяной консорциум CIPCO).

В 1999-2001 годах работал в Министерстве образования, был руководителем отдела снабжения в группе управления проектами Всемирного банка, в 2001-2009-х - в компаниях Karasu Operating Company и Absheron Operating Company.

В 2009-2010 годах занимал должность директора отдела развития детского футбола в Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

В 2013-2015 годах возглавлял отдел снабжения в Министерстве молодежи и спорта на Европейских играх Баку - 2015.

С 2021 года руководит отделом VAR (Система видеопомощи арбитрам) в АФФА.

Э.Самедов - обладатель тренерской лицензии УЕФА "B".

Принимал участие в местных и международных профессиональных и любительских соревнованиях по футболу, футзалу, минифутболу и пляжному футболу, был признан самым продуктивным и лучшим игроком.

Владеет азербайджанским, русским, английским и турецким языками.

Женат, есть один ребенок.