Азербайджанский таэквондист добился исторического успеха на мировом первенстве

В столице Болгарии Софии продолжается первенство мира по таэквондо среди подростков.

Как сообщили Day.Az в Федерации таэквондо, второй день мундиаля стал успешным для сборной Азербайджана.

Член сборной Мехти Будаглы вписал свое имя в историю таэквондо нашей страны. 14-летний спортсмен, выступающий в весовой категории 33 кг, завершив все 6 проведенных боев победой, стал первым чемпионом мира страны среди подростков.

Отметим, что мундиаль в Софии завершится 31 июля.