https://news.day.az/sport/1483175.html Азербайджанский таэквондист добился исторического успеха на мировом первенстве - ФОТО
Азербайджанский таэквондист добился исторического успеха на мировом первенстве - ФОТО
В столице Болгарии Софии продолжается первенство мира по таэквондо среди подростков.
Как сообщили Day.Az в Федерации таэквондо, второй день мундиаля стал успешным для сборной Азербайджана.
Член сборной Мехти Будаглы вписал свое имя в историю таэквондо нашей страны. 14-летний спортсмен, выступающий в весовой категории 33 кг, завершив все 6 проведенных боев победой, стал первым чемпионом мира страны среди подростков.
Отметим, что мундиаль в Софии завершится 31 июля.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре