Левандовски назвал реальную причину ухода из «Баварии»
Форвард каталонской "Барселоны" Роберт Левандовски рассказал, почему он покинул мюнхенскую "Баварию". Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает ESPN.
"Некоторые люди не говорят мне правду, говорят что-то другое. И для меня всегда было важно быть предельно ясным, оставаться честным. Возможно, для некоторых людей это было проблемой", - сказал Левандовски.
В прошедшем сезоне немецкой бундеслиги Левандовски забил 35 мячей и стал лучшим бомбардиром турнира. В Лиге чемпионов мюнхенская "Бавария" вылетела в четвертьфинале от испанского "Вильярреала" (1:2 по сумме двух матчей).
Контрактное соглашение польского форварда с "Баварией" было рассчитано до лета 2023 года, а новый контракт с испанским клубом истекает в 2026 году.
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