Роналду рассказал, когда сыграет за «Манчестер Юнайтед»

Португальский форвард английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду сообщил в социальных сетях, что примет участие в товарищеском матче команды против испанского "Райо Вальекано". Встреча состоится 31 июля на домашнем стадионе "красных дьяволов" "Олд Траффорд".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом нападающий написал в комментариях к сообщению о том, что он не попал в список игроков манкунианцев, которые вылетели в Осло на субботний товарищеский матч с мадридским "Атлетико".

"В воскресенье король сыграет", - написал Роналду.