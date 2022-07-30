https://news.day.az/sport/1483209.html Роналду рассказал, когда сыграет за «Манчестер Юнайтед»
Роналду рассказал, когда сыграет за «Манчестер Юнайтед»
Португальский форвард английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду сообщил в социальных сетях, что примет участие в товарищеском матче команды против испанского "Райо Вальекано". Встреча состоится 31 июля на домашнем стадионе "красных дьяволов" "Олд Траффорд".
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом нападающий написал в комментариях к сообщению о том, что он не попал в список игроков манкунианцев, которые вылетели в Осло на субботний товарищеский матч с мадридским "Атлетико".
"В воскресенье король сыграет", - написал Роналду.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре