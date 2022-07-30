Снимок теннисистки Осаки с бабочкой признан лучшей спортивной фотографией года

Снимок японской теннисистки Наоми Осаки с бабочкой назван экспертами премии World Sports Photography Awards лучшей спортивной фотографией года, сообщает Tennis-infinity, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он был сделан в 2021 году во время матча Открытого чемпионата Австралии между Осакой и Онс Жабер из Туниса. На фотографии японка аккуратно поднимает на ладонь бабочку, которая залетела на корт, чтобы та не пострадала во время игры.

По мнению организаторов премии, снимок показывает настоящую красоту и силу спорта.

Всего в конкурсе приняли участие 7000 фотографов.