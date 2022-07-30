Футбольный клуб будет отслеживать реакции болельщиков на игры

Американская компания Cisco вместе с футбольным клубом "Манчестер Сити" представили умный шарф для болельщиков Connected Scarf, сообщает портал iXBT. Гаджет оснащен датчиками, отслеживающими эмоциональное состояние болельщиков, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что датчики в шарфе умеют отслеживать электрическую активность кожи, которая показывает уровень стресса и эйфории, что позволяет делать вывод об эмоциональном состоянии зрителей. Устройство уже протестировали шестеро фанатов "Манчестер Сити".

"Шарф стал культовым аксессуаром, который есть у фанатов по всему миру. Наш проект с Cisco - инновационный способ объединить болельщиков и оставаться в контакте с ними", - заявила представительница City Football Group Нурия Тарре.

Устройства поступят в продажу в 2023 году, но в скором времени умные шарфы получат некоторые фанаты "Манчестер Сити" и "Нью-Йорк Сити". Стоимость Connected Scarf не сообщается.