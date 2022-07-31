https://news.day.az/sport/1483385.html Игроки двух английских клубов прекратят вставать на колено перед матчами
Игроки двух английских клубов прекратят вставать на колено перед матчами
Игроки клубов английского Чемпионшипа "Суонси" и "Бристоль Сити" прекратят вставать на колено перед матчами, передает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Мы на 100 процентов поддерживаем игроков. Группа наших игроков считает, что этот жест дает очень малое влияние. Они полагают, что жест потерял значение", - сказал тренер "Суонси" Рассел Мартин.
Напомним, жест с преклонением колена является знаком борьбы против расизма.
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