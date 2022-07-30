"Ливерпуль" обыграл "Манчестер Сити"

"Ливерпуль" со счетом 3:1 обыграл "Манчестер Сити" и выиграл Суперкубок Англии по футболу. Встреча прошла в субботу на стадионе "Кинг Пауэр" в Лестере, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей голы забили Трент Александер-Арнольд (21-я минута), Мохаммед Салах (83, с пенальти) и Дарвин Нуньес (90+4). У "Манчестер Сити" отличился Хулиан Альварес (70).