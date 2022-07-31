"Бавария" обыграла "Лейпциг" и в 10-й раз выиграла Суперкубок Германии

"Бавария" со счетом 5:3 обыграла "Лейпциг" в матче за Суперкубок Германии по футболу. Встреча прошла в субботу в Лейпциге, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей голы забили Джамал Мусиала (14-я минута), Садио Мане (31), Бенжамен Павар (45), Серж Гнабри (66) и Лерой Сане (90+8). У "Лейпцига" отличились Марсель Хальстенберг (60), Кристофер Нкунку (77, с пенальти) и Дани Ольмо (89). Мане забил дебютный гол в составе "Баварии", сенегальский нападающий перешел в мюнхенский клуб из английского "Ливерпуля" 22 июня.

Встреча началась с минуты молчания в память о серебряном призере чемпионата мира 1966 года и бронзового призера мирового первенства 1970 года в составе сборной ФРГ Уве Зеелера, который умер на 86-м году жизни 21 июля.