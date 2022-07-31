Двое азербайджанских борцов стали чемпионами мира

В столице Италии Риме продолжается чемпионат мира по борьбе среди юношей до 17 лет.

Как сообщает Day.Az, в 5-й день соревнований спортсмены состязались вольной борьбе.

Васиф Багиров (48 кг) победил Рамиля Рассима (11:0) из Казахстана и Кумара Лалита (7:4) из Индии и вышел в финал. Васиф, обыгравший в решающем матче американца Кастильо со счетом 5:3, стал чемпионом мира.

Джамал Аббасов (55 кг) в дебюте уступил кыргызстанцу Залкарбеку Табалдиеву - 9:12.

Ильяс Исаев (65 кг) победил иранца Мухаммада Мамиванда (3:0), представителя Туркменистана Алпа Арслана Бегенёва (5:2), казахстанца Айкина Болатули (8:4) и грузина Гогу Отунашвили (8:4) и вышел в финал. Ильяс Исаев в решающей встрече победил американца Тайлера Касака со счетом 5:3 и стал чемпионом мира.

Несмотря на то, что Шамистан Ахундов (80 кг) выиграл первый поединок у итальянца Мирко де Ничило (11:0), в 1/8 финала он проиграл индийцу Мору Сачину (0:7), а в утешительном поединке молдавану Александру Барсу (0:11).

Юсиф Дурсунов (110 кг) выбил из соревнования Таху Темеля из Турции (5:2), но проиграл с минимальным отрывом Хикматулле Гурбанову из Узбекистана - 7:8.