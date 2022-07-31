Нападающий «Милана» Ибрагимович заявил, что никогда не завершит карьеру

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович в своих соцсетях пообщался с болельщиками и ответил на некоторые их вопросы. Один из подписчиков спросил шведского игрока, когда тот собирается завершить профессиональную карьеру, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Никогда. Без меня футбол умрет", - ответил Ибрагимович.

В этом сезоне "Милан" впервые за 11 лет смог завоевать титул чемпиона Италии. "Интер" стал вторым, отстав от победителей турнира всего на два очка. Ибрагимович провел за красно-черных 23 матча, забив 8 голов и отдав две результативные передачи.

Шведский нападающий вернулся в "Милан" в 2020 году. Он ранее уже выступал за миланскую команду с 2010 по 2012 год. Тогда Ибрагимович также вместе с "Миланом" завоевал титул чемпиона Италии. Подобное достижение ему также покорялось с "Ювентусом" (дважды) и "Интером" (трижды).

В июле 40-летний нападающий продлил контракт с "Миланом" до 2023 года.